У Києві водій елітного авто заблокував рух швидкої: лікарі везли дитину в реанімацію
Джерело:МВС України
У Києві водій елітного авто Cadillac Escalade перекрив рух швидкої допомоги, яка везла маленьку дитину в реанімацію. Порушника вже затримали правоохоронці.
Як виявилось, лікарі везли дворічну дитину із судомами в реанімацію. Однак чоловіка на елітній машині обурила швидка із сиреною.
Дивіться також Моторошна ДТП біля "Охматдиту": у Києві джип влетів у швидку, що везла немовля
У Києві водій елітного авто заблокував рух швидкої
На оприлюдненому відео можна побачити, що водій перекрив рух спецтранспорту лікарів у лівій смузі, а потім вийшов та почав скандалити з медиками.
Згодом правоохоронці розповіли подробиці інциденту. За їхніми даними, у Подільському районі водій авто заблокував дорогу кареті швидкої допомоги, якою терміново до лікарні транспортували 2-річну дитину у критичному стані. До того ж чоловік спровокував конфлікт з медиками.
Поліція вже встановила порушника, склала на нього адмінматеріали та вилучила посвідчення водія.
Дії 34-річного киянина кваліфікували за статтею про хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.
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Інші подібні випадки
- Нагадаємо, раніше біля дитячої лікарні "Охматдит" у Києві сталася моторошна ДТП за участю швидкої. Попередньо, джип влетів у карету швидкої допомоги, яка після цього перевернулася на бік. Зокрема, у кареті швидкої у момент ДТП було немовля та медичний персонал. Малечу якраз везли у кардіологію на операцію.
- У Києві у Дніпровському районі сталась ДТП за участю швидкої. Автомобіль перекинувся на перехресті. Відомо про постраждалого.
- Також у Києві трапилась аварія за участі швидкої допомоги. ДТП сталась на перехресті бульвару Перова і вулиці Запорожця. Швидка зіткнулася з автомобілем "Нива", внаслідок чого позашляховик перекинувся. Постраждав водій легковика.