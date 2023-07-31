У Києві водій елітного авто заблокував рух швидкої: лікарі везли дитину в реанімацію

У Києві водій елітного авто Cadillac Escalade перекрив рух швидкої допомоги, яка везла маленьку дитину в реанімацію. Порушника вже затримали правоохоронці.

Як виявилось, лікарі везли дворічну дитину із судомами в реанімацію. Однак чоловіка на елітній машині обурила швидка із сиреною.

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У Києві водій елітного авто заблокував рух швидкої

На оприлюдненому відео можна побачити, що водій перекрив рух спецтранспорту лікарів у лівій смузі, а потім вийшов та почав скандалити з медиками.

Згодом правоохоронці розповіли подробиці інциденту. За їхніми даними, у Подільському районі водій авто заблокував дорогу кареті швидкої допомоги, якою терміново до лікарні транспортували 2-річну дитину у критичному стані. До того ж чоловік спровокував конфлікт з медиками.

Поліція вже встановила порушника, склала на нього адмінматеріали та вилучила посвідчення водія.

Дії 34-річного киянина кваліфікували за статтею про хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

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