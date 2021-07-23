У Києві вже є тести, які виявляють Дельта-штам коронавірусу – Рубан

У Києві з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити Дельта-штам коронавірусу. За словами Олега Рубана, він в Україні є вже близько 2 місяців.

Начальник головного управління Держпродспоживслужби також зазначив, що Дельта-штам є пріоритетним у циркуляції. Цей варіант вірусу є найбільш агресивним, ніж попередні мутанти.

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У Києві з’явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника Дельта,

– сказав Рубан.

За словами директора департаменту Валентини Гінзбург, поки українські медики знають про Дельту не з практики, а тільки з досвіду іноземних колег. Новий вірус більш заразний і небезпечний, а інкубаційний період у нього коротше.

Також вона закликала українців вакцинуватися, щоб захиститися від нових мутацій.

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