У Києві за 40 днів повномасштабного вторгнення загинули 89 мирних людей: серед них 4 дитини

Російські окупанти вбивають тисячі мирних жителів, на жаль, жертвами стають й діти. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні лише у Києві загинуло 89 цивільних, серед них 4 дитини.

Про це свідчить інформація Київської міської державної адміністрації. При цьому, за даними ООН, загалом в Україні від дій російських найманців постраждали щонайменше 3 675 мирних людей, з них – 1 480 загинули.

Головне ЗСУ відбили низку сіл на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини: основне за 42 день війни

У Києві за 40 днів війни загинули 89 цивільних

У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини. Поранених отримали 398 осіб, 20 з яких – діти.

Крім того, столиця веде перелік об'єктів, які постраждали через повітряні атаки. Зокрема, від ворожих ударів пошкоджені:

167 житлових будинків різних типів,

44 школи,

26 дитячих садків,

1 дитячий будинок,

11 адміністративних будівель.

Також від дій російського агресора постраждали: 2 спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери та 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

В КМДА закликали киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і перебувати під час них в укриттях.

Зауважимо, раніше Київська міська військова адміністрація заявила, що повертатися до столиці поки що небезпечно, оскільки можлива повторна хвиля ударів.