У Києві за 40 днів повномасштабного вторгнення загинули 89 мирних людей: серед них 4 дитини
Джерело:телеграм КМДА
Російські окупанти вбивають тисячі мирних жителів, на жаль, жертвами стають й діти. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні лише у Києві загинуло 89 цивільних, серед них 4 дитини.
Про це свідчить інформація Київської міської державної адміністрації. При цьому, за даними ООН, загалом в Україні від дій російських найманців постраждали щонайменше 3 675 мирних людей, з них – 1 480 загинули.
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У Києві за 40 днів війни загинули 89 цивільних
У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини. Поранених отримали 398 осіб, 20 з яких – діти.
Крім того, столиця веде перелік об'єктів, які постраждали через повітряні атаки. Зокрема, від ворожих ударів пошкоджені:
- 167 житлових будинків різних типів,
- 44 школи,
- 26 дитячих садків,
- 1 дитячий будинок,
- 11 адміністративних будівель.
Також від дій російського агресора постраждали: 2 спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери та 48 об'єктів транспортної інфраструктури.
В КМДА закликали киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і перебувати під час них в укриттях.
Зауважимо, раніше Київська міська військова адміністрація заявила, що повертатися до столиці поки що небезпечно, оскільки можлива повторна хвиля ударів.