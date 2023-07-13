У Києві запровадили нові обмеження, пов'язані з російською мовою: що заборонили у столиці

Київська міська рада 13 липня запровадила нові обмеження стосовно російської мови. Так, міськрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території української столиці.

Таке рішення прийняли на черговому пленарному засіданні Київської міської ради. Це рішення ухвалили 71 народний обранець.

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У Києві заборонили виконувати російськомовні продукти

Голова комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що ця ініціатива покликана для того, щоб захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора. За його словами, Росія намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

Необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України,

– наголосив він.

Депутат Київміськради також підкреслив, що відповідне рішення має заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг у сфері культури. Зокрема, це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

"Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив він.

Васильчук також додав, що мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури Росії, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нещодавно на Київщині стався скандал з виконанням російської пісні