Аномальна зима по-українськи: в Одесі розпускаються дерева, на Закарпатті й в Києві цвіте сакура
З початком нового року в Україні почали фіксувати температурні рекорди. Поки росіяни намагалися місяцями лякати нас холодною зимою, в Україну прийшло аномальне тепло.
У мережі публікують фото з Одеси, Києва та Закарпаття, де ніби починається весна, хоч на календарі тільки середина зими. 2023 рік почався для українців з температурних рекордів.
Цікаво 1 січня в Україні було встановлено аж 64 метеорологічні рекорди
В Україну наче прийшла весна
Поки Росія місяцями намагалася залякати Україну та Європу холодною зимою, під час якої "ми всі замерзнемо", до Європи прийшло аномальне тепло. 1 січня стовпчики термометра піднялися вище +10 градусів майже по всій країні, а середньодобова температура в столиці відповідала показникам квітня, а не січня. Востаннє подібні рекорди фіксували 11 січня 1991 року.
В Одесі через тепло почали розпускатися бруньки на деревах. Фото з міста публікують в мережі.
В Одесі розпускаються бруньки / Фото "Думська"
Тим часом в Мукачеві та Ужгороді почали розквітати сакури. Також це дерево почало цвісти у столичному парку "Наталка". У мережі люди пишуть, що це хороший знак для нас у такі складні часи.
Цвітіння сакури в Києві / Фото "Київзеленбуд"
Цікаво, що тепла погода протримається в Україні ще 3 січня, а далі прийде похолодання. Однак морозів синоптики поки не прогнозуюють.