Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" з 9 грудня закриють

Вже завтра у Києві не можна буде скористатися 6 станціями метро. Вони не працюватимуть майже пів року.

9 грудня припиниться рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". У КМДА пояснили цей вимушений захід ремонтом перегінного тунелю.

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6 станцій метро працюватимуть як укриття

Так, від завтра поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Натомість, станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Таке рішення ухвалила місцева влада у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

У КМДА припускають, що ремонт триватиме близько 6 місяців.

Ракетна атака на Київ

Вранці 8 грудня росіяни запустили крилаті ракети по Україні. Одна група летіла на Дніпропетровщину, інша – на Київщину. Тривога у столиці тривала майже дві години. На околиці міста активно працювала ППО.

У КМВА уточнили, що жодна з ракет не досягла Києва. Їх усі збили на підльоті.

На щастя, минулося без постраждалих. Втім, в області є руйнування. Зокрема, пошкоджень зазнали 3 приватні будинки у двох районах області. У них вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни. Крім того, є пошкодження транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.