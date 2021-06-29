У Києві "замінували" суд, який розглядав справу Шеремета

У Києві 29 червня надійшло повідомлення про замінування Шевченківського районного суду. У той час служителі Феміди розглядали справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

У судді оголосили перерву

У розгляді справи щодо вбивства Шеремета оголосили перерву. Про це повідомила головна суддя Оксана Голуб.

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Оскільки у нас (надійшло повідомлення – 24 канал) замінування, нам треба оголосити перерву, у нас евакуація,

– розповіла Голуб.

Попередньо перерву оголосили 1 годину.

Суд дослідив низку матеріалів справи, які надав прокурор. Мовиться про протокол за результатами проведення негласних розшуково-слідчих дій. Також під час засідання сторони процесу прослухали різноманітні аудіозаписи у справі.

Що відомо про вбивства Павла Шеремета