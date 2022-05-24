У Києві затримали блогера, який у соцмережах виправдовував дії Росії

У Києві правоохоронці затримали 33-річного чоловіка. Зловмисник виправдовував військове вторгнення Росії в Україну.

Зраднику загрожує до 5 років в'язниці

За даними слідства, киянин вів стрімінг-трансляції у соціальних мережах. Їх переглядали близько 10 тисяч людей.

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Блогер повністю підтримував дії Росії та війну, яку вона розпочала в Україні. На своїх сторінках чоловік розміщував пропагандистський контент із закликами на підтримку Росії у війні.

Вдома у зловмисника вже провели обшуки. Правоохоронці вилучили у нього комп'ютерну техніку. Крім того, кіберполіцейські знайшли у киянина близько 100 пропагандистських матеріалів, які він планував публікувати на своїх сторінках у мережі.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею про виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Однак за фігуранта можуть внести заставу.

Тепер блогеру загрожує ув'язнення терміном до 5 років та конфіскація майна.

У Кропивницькому колаборанта заставили вчити пісню про Бандеру

У Кропивницьку суд виніс оригінальний вирок для 19-річного агітатора за "рускій мір". Мешканцю Харкова, який з початку війни переїхав у Кропивницький та у соціальних мережах закликав "рускій мір", винесли умовний термін. Суддя зобов'язав юнака вивчити пісню "Батько наш Бандера", гімн України, статтю Конституції про територіальний устрій України, вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Крім того, колаборант має прочитати повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба" та роман Анатолія Дімарова "І будуть люди". На все це у фігуранта є цілих 2 роки.

Останні новини про затримання колаборантів

У захопленому Мелітополі окупанти зібрали підрозділ так званих "казаків", які мають грати роль народної міліції. Колаборантам пообіцяли щодня платити по 20 доларів. Однак замість грошей зрадникам роздали вкрадені у Збройних Сил України сухпайки.

У Миколаєві правоохоронці затримали 4 осіб, які працювали на Росію. Відомо, що 3 жінки та чоловік збирали інформацію про українських військових.

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