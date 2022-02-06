У Києві чоловік кинув молоток у будівлю Верховної Ради та намагався втекти
6 лютого 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
У будівлі Верховної Ради України 6 лютого зловмисник побив вікна молотком. При цьому 27-річний львів'янин наперед підготував інструмент для нападу.
Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався втекти. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
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Злодіяння нападника внесли до реєстру досудових розслідувань. Їх кваліфікували як хуліганство.
Із затриманим спілкуються слідчі.
Новини Верховної Ради
- Нардепи зібрались на 7 сесію Верховної Ради України 1 лютого. Але через помилку тоді не змогли сформувати порядок денний. Відтак у засіданні оголосили перерву.
- Вже наступного дня, 2 лютого, фракція "Слуга народу" почала збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. На ньому нардепи хочуть обговорити скандали за участю нардепів. Мовиться про ті, в які потрапили Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук та Олег Воронько.
- Тому на наступне засідання, яке має відбутись поза чергою, Верховна Рада збереться 14 лютого. Над порядком денним нардепи поки ще працюють.
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