У Києві чоловік кинув молоток у будівлю Верховної Ради та намагався втекти

6 лютого 2022 , 15:28
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

У будівлі Верховної Ради України 6 лютого зловмисник побив вікна молотком. При цьому 27-річний львів'янин наперед підготував інструмент для нападу.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався втекти. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Читайте також П'яні дебошири та поліцейські зі зброєю: у Харкові сталася масова бійка

Що буде з дебоширом

Злодіяння нападника внесли до реєстру досудових розслідувань. Їх кваліфікували як хуліганство.

Із затриманим спілкуються слідчі.

Новини Верховної Ради

  • Нардепи зібрались на 7 сесію Верховної Ради України 1 лютого. Але через помилку тоді не змогли сформувати порядок денний. Відтак у засіданні оголосили перерву.
  • Вже наступного дня, 2 лютого, фракція "Слуга народу" почала збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. На ньому нардепи хочуть обговорити скандали за участю нардепів. Мовиться про ті, в які потрапили Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук та Олег Воронько.
  • Тому на наступне засідання, яке має відбутись поза чергою, Верховна Рада збереться 14 лютого. Над порядком денним нардепи поки ще працюють. 

Рада збиралась на карантин: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик