Навів вогонь на 21 об'єкт: у Києві затримали кримчанина-зрадника

Правоохоронці затримали кримчанина, який передавав окупантам координати для ракетних ударів по Києву. Ще на початку російського вторгнення його завербували росіяни.

Разом зі спільницею чоловік передав ворогу інформацію про 21 вищевказаний об'єкт.

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Як діяв зловмисник

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора. Від російських кураторів він отримав завдання, використовуючи свої зв'язки, організувати збір та передачу інформації про:

пересування на території Києва та Київської області українських військ,

розташування блокпостів,

а також адреси об'єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці.

Вказані завдання чоловік передавав своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала ці об'єкти. Зібрану інформацію, а також координати розташування об'єктів жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування.

Під час досудового розслідування встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала співучаснику інформацію про 21 вищевказаний об'єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду. Її спільника судитимуть заочно,

– наголосили у прокуратурі.

Яке покарання йому світить

Київська міська прокуратура вже скерувала до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо кримчанина. Його звинуватили за кількома статтями, зокрема у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 10 років.

Раніше СБУ затримала ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у державній зраді. В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.

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