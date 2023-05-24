СБУ викрила організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі: йому світить тюрма

В Україні затримали одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Так, у Києві викрили діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера. Він поширював наративи Кремля і організовував замовні "акції протесту".

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СБУ викрила ще одного зрадника

Зловмисником є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". Так, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Тоді чоловік підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на ютуб-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тисячі підписників,

– зазначили правоохоронці.

Після повномасштабного вторгнення зловмисник публічно підтримав агресивну політику Росії і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків вдома у зловмисника знайшли комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучили заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури Росії.

Що загрожує зловмиснику

Зраднику повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

В Україні викрили ще одного зрадника / фото СБУ

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