У Києві здійнявся дим: є падіння уламків в Солом’янському районі, туди прямують медики

Зранку, 8 липня, ворог атакував Київ, у місті чули гучні вибухи. Наразі в один із районів столиці прямує швидка допомога.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків. в Солом'янському районі столиці.

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У Києві після вибухів – дим

Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує,

– повідомляв міський голова.

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про ракети, які рухалися у бік міста та області. За даними місцевих та моніторингових телеграм-каналів, у Києві після вибухів спалахнула пожежа, видно дим. Зазначається, що ракет пускали теплові пастки.

"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", – додали у КМВА.

Пізніше там оприлюднили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. За попередньою інформацією, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.