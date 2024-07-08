У Києві знову вибухи: працює ППО, над містом літав ворожий дрон
Після ракетної атаки Росії у Києві знову пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Вибухи в Києві знову пролунали близько 13:05. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Зверніть увагу Били ракетами – постраждала лікарня "Охматдит": усе, що відомо про обстріл Києва 8 липняДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Вибухи в Києві сьогодні
О 12:55 Повітряні сили попередили, що в Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА.
Моніторингові канали також писали про російський розвідувальний дрон над столицею. Уже незабаром пролунали вибухи.
О 13:15 Повітряні сили заявили про відбій загрози. В області оголосили відбій повітряної тривоги.
Зауважимо, що Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Під завалами медзакладу можуть бути люди, зокрема діти. Триває рятувальна операція.
Загалом уже відомо, що внаслідок російської атаки в столиці загинули щонайменше 8 людей. Ще 25 постраждали.