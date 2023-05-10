На Хрещатику до 9 травня змінили марку-фотозону, створену Рухом ЧЕСНО. Тепер кожен охочий може зробити світлину на фоні Путіна у Гаазькому суді.

Як зазначають у самому Русі ЧЕСНО, кияни та гості міста матимуть можливість зробити світлину біля бункерного діда. Причому на трибуну у суді Гааги його повів сам Валерій Залужний. Тож на фото буде як головний лиходій останніх часів, так і справжній краш.

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Пророчі фотозони

"Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що "києвская власть" підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має", – зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.

Хто такий краш Це людина, яка дуже подобається вам. Об'єкт безмірного обожнювання або навіть ідолізації. Власне, за останній рік з хвостиком для кожного українця таким став Валерій Залужний.

Джерело: Вікіпедія.

Зауважимо, що "Бавовна Кримського мосту" стала першою маркою-фотозоною від Руху. Її презентували 24 серпня 2022 року. І вона стала частиною виставки "Інфоспротив", в якій розповідали про інформаційну боротьбу нашої держави з країною-агресоркою. Усі охочі можуть ознайомитися з матеріалами виставки онлайн у Музеї агітації та політичного трешу Руху ЧЕСНО.

До слова, "бавовна" над Кримським мостом дала новий запит. Тоді українці вимагали нову марку "Бавовна над Кремлем". Віта Думанська зауважила, що її встановили під Новий рік. Пропагандисти і на неї вже встигли звернути увагу.

Й оскільки марка виявилася пророчою, в організації вирішили не зупинятися. Так, 9 травня, у скрєпоносний для росіян день, на Хрещатику з'явився Путін у Гаазі.



Біля фотозони вже фотографуються охочі / Фото PAP

До слова, коротенько пройдімося по виступу бункерного діда у Москві 9 травня. Той випадок, коли грандіозного параду, як і промови, не вийшло.

Путін був млявим і розгубленим