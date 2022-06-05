У Києві з'явився мурал із псом-сапером Патроном: перші фото

Відтепер зображення найпопулярнішого собаки в Україні можна побачити в парку "Відрадний". Робота над муралом ще триває, однак у мережі вже з'явилися перші фото муралу.

Київ став 3 містом, де Патрона зобразили на настінному мистецтві. Стінописи присвячені Патрону є також у Запоріжжі та Полтаві.

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Попри те, що мурал ще не завершений, біля нього зупиняються українці, які роблять селфі чи просто фотографують зображення із Патроном на пам'ять.

Автори муралу надіються, що позитивний Патрон підніме патріотичний дух киян та гостей міста.

Він став символом цієї війни. Сподіваємося, що він приноситиме радість людям,

– зазначила головна інженерка КП “Київзеленбуд” Солом’янського району Вікторія Майструк.



У Києві з'явився мурал із псом-сапером Патроном / Фото Київ.Media

Мурали із псом Патроном у різних містах України / Фото телеграм 24 каналу

Патрон – нова зірка соцмереж

Дворічний Джек Рассел тер'єр Патрон швидко завоював любов українців. Долучившися до команди рятувальників, чотирилапий помічник допомагає зачищати територію після російських окупантів. Пес знаходить вибухонебезпечні предмети, які залишили війська агресора, зокрема на території Чернігівщини. Рятувальники ДСНС називають його своїм талісманом.

Відомо, що Патрон з піротехніками знищив 262 вибухонебезпечних предмети.

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