У Києві створили штаб ППО, – ЗМІ

Джерела Суспільного у Генштабі повідомили, що в столиці створено штаб ППО. Це сталося кілька днів тому.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне. До слова, саме про посилення ППО говоритимуть на екстреному засіданні Україна – НАТО, яке збереться 26 листопада через російський удар по Дніпру.

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Штаб ППО з'явився у Києві

У Києві 19 листопада створили Штаб протиповітряної оборони Збройних сил України. Також планується створення подібних відомств ще у двох областях. Про це Суспільному повідомили джерела у Генштабі ЗСУ,

– ідеться в дописі.

Співрозмовник відомства заявив, що подібні штаби також створять у Сумській та Харківській областях. Проте не навів деталей.

З інших новацій: до кінця листопада у ЗСУ представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус – бригада". Це також розповіли журналістам у Генштабі.

Важливо! У трьох районах Києва тимчасово не працює сирена повітряної тривоги. Причина – аварія на обладнанні. Її обіцяють усунути до вечора 25 листопада, а доти ДСНС і поліція їздитимуть з гучномовцями. Кияни, зніміть свої "тривожні" застосунки з беззвучного режиму на ніч і попередьте рідних!