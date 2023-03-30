З Лаври вивозили ікону: авто "завернула" поліція – ЗМІ

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври станом на 30 березня триває. На території працює комісія, яка перевіряє, чи разом зі своїми речима ченці не вивозять державні цінності.

Епопея з виселенням з лаври триває. Дійшло до того, що митрополит Паша "Мерседес" Лебідь почав погрожувати журналістам палкою.

Зверніть увагу Зламали замок і не пускають комісію Мінкульту: прибічники УПЦ МП увірвалися на територію Лаври

Не обійшлося й без крадіжок. З лаври намагалися вивезти ікону. На щастя, правоохоронці завадили цьому. Спеціальна комісія перевіряє, чи не намагаються вивезти цінності, які належать Україні.

Зокрема, під час виїзду з території Києво-Печерської лаври зупинили автомобіль, у багажнику якого намагалися вивезти ікону. Лише після того, як її вилучили, машина змогла виїхати за ворота.

Попи активно перешкоджають реалізації законних рішень України. Зокрема, через них не змогла почати роботу комісія з прийому-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Упродовж 30 березня на території лаври відбулися перші сутички. Активна прихильниця проросійських попів дійшла до того, що звинуватила Україну у війні. Тим часом Павло Лебідь, він же Паша "Мерседес" продовжує погрожувати усім, що "Бог не простить".