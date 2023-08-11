Закрилися і читають молитви: віряни не хочуть виходити з однієї із будівель Лаври

Суд постановив служителям УПЦ МП повернути у власність держави 79 об'єктів Нижньої лаври. Проте віряни не збираються виходити й забарикадувалися у 58-му корпусі – це готель для парафіян.

Напередодні, 10 липня, суд постановив, що майно Нижньої лаври мають передати у власність заповідника, проте віряни проти цього. Що відбувається нині на території Лаври – передає 24 Канал.

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Віряни заблокували вхід до одного з корпусів

Віряни зачинилися у 58-му корпусі Нижньої лаври й заявили, що не збираються виходити з будівлі. Натомість представниця музею наголосила, що парафіяни не мають права там зачинятися, адже не є священнослужителями.

У Лаврі зачинилися віряни / Відео 24 Канал

Парафіяни ігнорують журналістів / Відео 24 Канал

Парафіяни відмовилися навіть давати будь-які коментарі ЗМІ. Вони ігнорують усі запитання, а натомість – продовжують молитися.

Віряни у забарикадованому корпусі продовжують молитися / Відео 24 Канал

Парафіян можуть випустити з приміщення, але назад вони потрапити не зможуть, оскільки будівлі опечатані й належать державі. Натомість священнослужителі мають перепустки, тому без перешкод можуть потрапити у потрібні їм будівлі.

Що відбувається на території Нижньої лаври / Фото Влад Кравцов

Що відомо про виселення з Нижньої лаври