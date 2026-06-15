Російські окупанти завдали удару по Києво-Печерській лаврі: кадри та відео храму у вогні

В ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву. Під час ворожого обстрілу постраждала Києво-Печерська Лавра – об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору. Що відомо про пошкодження Києво-Печерської лаври та як світ реагує на цю цинічну атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про удар по Лаврі?