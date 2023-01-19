Київ та ще 3 області повертаються до стабілізаційних відключень світла

Ситуацію з відключеннями електроенергії через масовані ракетні атаки продовжують брати під контроль. У ДТЕК зазначили, що в Києві та ще 3 областях 20 січня вимикатимуть світло за графіками.

Тож стабілізаційні графіки відключення світла від завтра 20 січня діятимуть як у столиці, так і в Київській, Одеській і Дніпропетровській областях. Розповідаємо, якими в цих регіонах будуть обмеження.

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На кожну область виділили певний ліміт

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

У ДТЕК зауважили, що Укренерго надав нові обмеження, які стосуються споживання електроенергії на 20 січня. Вони будуть такими:

Київ (вдень 952 МВт/вночі 719 МВт)

(вдень 952 МВт/вночі 719 МВт) Київщина (вдень 703 МВт/вночі 625 МВт)

(вдень 703 МВт/вночі 625 МВт) Одещина (вдень 660 МВт/вночі 385 МВт)

(вдень 660 МВт/вночі 385 МВт) Дніпропетровщина (вдень 1193 МВт/вночі 1187 МВт)

Відповідні ліміти передбачають, що на Одещині графіки стабілізаційних відключень діятимуть з 07:00 по 24:00. Крім того, у решті регіонах ГПВ діятимуть цілодобово.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Вас же ми закликаємо продовжувати відповідально ставитися до споживання електроенергії. Не вмикайте одночасно прилади. Ваше відповідальне користування електроприладами дозволить уникнути аварійного відключення світла.

Коли найскладніша ситуація зі світлом