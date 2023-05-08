Згорілі автівки та вибиті вікна: наслідки нічної атаки "Шахідів" на Київ
Внаслідок нічної атаки "Шахідами" на Київ в ніч проти 8 травня постраждали 5 людей. Уламки збитих дронів впали у двори будинків, тож є численні пошкодження будівель та автівок.
Кореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук зафіксувала наслідки ворожої атаки та руйнування. За її словами, у Святошинському районі є два епіцентри – у першому випадку пошкоджено багатоповерхівку – замість стіни буквально утворилась діра.
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Ще в одному дворі у Святошинському районі наслідки після падіння уламків "Шахідів" теж не менш значні: цивільні автівки, що стояли поруч, сильно пошкоджені – одна із них загорілась.
Вибуховою хвилею у квартирах навколишніх будинків вибило вікна, балкони.
Наслідки падіння уламків "Шахідів" у Києві: відео
Скільки авто пошкоджено
За даними ДСНС, у Святошинському районі уламками пошкоджено 5 автомобілів, що були припарковані біля будинку. Уламками також було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.
У поруч розташованому житловому будинку у двох під'їздах з 1 по 13 поверхи пошкоджено віконні блоки та 6 автомобілів, які були припарковані неподалік.
Внаслідок атаки дронів пошкоджено цивільні автівки киян / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук
Пошкоджені авто внаслідок падіння уламків "Шахідів" / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук
До слова, в КМДА розповіли, що у Солом'янському районі також пошкоджено резервуар (5 тонн) з витоком дизельного пального, але без загоряння. На стоянці пошкоджено ще 15 вантажних та 5 легкових авто.
Коротко про нічну атаку на Київ
- Росія атакувала столицю 30 дронами типу "Шахід" – їх усі вдалося збити.
- Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що це була наймасованіша атака на столицю від початку повномасштабної війни.