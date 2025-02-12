"Ось так Путін хоче завершення війни": в Офісі Президента та ЦПД відреагували на обстріл Києва

Вранці 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку балістичними ракетами по Києву. В ЦПД та Офісі Президента відреагували на цинічний обстріл ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи очільника ОП Андрія Єрмака та керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Дивіться також Вибухи пролунали в Києві: місто атакували балістикою, є наслідки від уламків і загиблий

Обстріл Києва

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на атаку Росії по Києву та області.

Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так Путін хоче завершення війни,

– написав він.

Андрій Коваленко також прокоментував ранкову атаку Росії балістикою по Києву, зазначивши, що "кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами".

"Путін підготував ресурси до таких качель, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті – це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", – ідеться в повідомленні керівника ЦПД.