Кілька районів були під ударом: зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ

Масована комбінована атака по Києву завдала руйнувань та травмувала людей. На столицю цієї ночі летіли десятки дронів, балістичні ракети. Ворог застосовував зброю в кілька хвиль.

Медики госпіталізували кількох постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Масована атака на Київ 4 липня

Шість районів Києва постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки, місто затягнуло димом. Уламки дронів падали у дворах житлових будинків та на відкритій території. У місті внаслідок масованого обстрілу почалися пожежі.

Станом на 06:47 в столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.

Під ударом в ніч проти 4 липня був Дніпровський район. Там обійшлося без пожеж, але уламки БпЛА впали у дворі будинку та біля навчального закладу.

Атака спричинила пожежі в Солом'янському районі Києва. Уламки падали на нежитлову забудову й на території гаражного кооперативу. Палали також складські приміщення та адмінбудівля.

У Святошинському районі уламки БпЛА спричинили пожежу в складських приміщеннях. Постраждав також двір 16-поверхового будинку та загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа.

Одразу в кількох місцях у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Атака по району минула без детонації та пожежі.

8-поверховий житловий будинок було пошкоджено в Шевченківському районі Києва. У будівлі ще не живуть люди, пожежа сталася на першому поверсі. Також є загоряння через уламки БпЛА були в приватному секторі.

Падіння уламків у Голосіївському районі призвело до пошкоджень у медичному закладі. Також постраждала залізнична інфраструктура.