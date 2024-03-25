Під завалами можуть бути люди: рятувальники показали моторошні наслідки обстрілу Києва

Близько о 10:30 ворог атакував Київ балістичними ракетами. Сили ППО збили російські ракети, однак зафіксовані руйнування після падіння уламків.

Наразі триває розбір завалів. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

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Моторошні наслідки атаки на Київ

У поліції повідомили, що унаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків ракет у 5 районах столиці: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. На місцях працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.

Так, внаслідок атаки пошкоджено нежитлову триповерхову будівлю – спортивний зал в Печерському районі. Нині на місці падіння уламків триває пошуково-рятувальна операція – рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Речник Київської міської адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Київ24" уточнив, що ймовірність того, що під завалами можуть бути люди, не виключається. Водночас він не уточнював, яка кількість людей може там знаходитися.

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Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах, попередньо, сталися падіння уламків. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Усі служби продовжують фіксувати наслідки.

У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. Також є пошкодження скління.

Станом на 12:20 у Києві відомо про 5 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчина.

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