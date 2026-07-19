Київ був головною ціллю: скільки дронів та ракет знищила ППО у небі над Україною

У ніч на 19 липня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, головним напрямком атаки став Київ. Сили протиповітряної оборони працювали у різних регіонах України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Загалом із 18:00 18 липня противник випустив 166 засобів повітряного нападу: 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, ворог застосував:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон;

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

3 протикорабельні ракети Онікс;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

125 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО знищили 126 повітряних цілей:

18 ракет (17 "Іскандерів", "Цирконів" і С-400 та одну ракету Х-59/69);

108 ворожих безпілотників.

Попри ефективну роботу української протиповітряної оборони, попередньо зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на 18 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака ще триває, оскільки в українському небі залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.



Як ППО знищувала російські цілі в небі над Україною / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще 13 людей отримали поранення у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Під обстріл потрапили шість районів столиці. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, гуртожиток, станцію метро, будівлю кінотеатру, офісні приміщення й автомобілі. На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Також постраждала Київська область, зокрема Бучанський район, де виникли пожежі на території складських приміщень і логістичного об'єкта. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: жінка отримала отруєння продуктами горіння, а чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки ударів і фіксують руйнування.

Крім того, російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки своєчасній евакуації пасажирів і працівників загиблих немає, однак провідниця дістала поранення ноги. Для пасажирів організували автобусний трансфер до Запоріжжя.