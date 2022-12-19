Київ – це ціль номер 1 для масованих атак Росії, – Повітряні сили ЗСУ

Масовані ракетні обстріли стали однією з основних тактик росіян у війні проти України. Однак специфіка ракетних атак останнім часом змінилася.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, раніше російські окупанти намагалися перебити шляхи постачання Україні західної військової допомоги, тому гатили, зокрема, й по Заходу України.

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Зараз же військові країни-терористки сконцентрувалися на тому, аби знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без електроенергії. Особливо великі зусилля окупанти спрямували на атаки по столиці України.

Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ є ціллю номер 1 для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що, на жаль, внаслідок ракетних ударів по Києву часто страждають і цивільні люди.

Юрій Ігнат розповів про специфіку ракетних атак з боку Росії: дивіться відео

Чому росіяни інтенсивно обстрілюють Київ

У Повітряних силах ЗСУ пов'язують інтенсивні обстріли саме столиці України з тим, що у російських загарбників вичерпуються запаси ракет.

Якби ракети були, то росіяни били б по всіх напрямках: і по логістиці, і, можливо, по мостах. Ймовірно, зробили б так, як говорять пропагандисти на російському телебаченні. Мовляв, в Україні потрібно перебити всі переправи, залізниці, вокзали,

– зауважив Ігнат.

Він додав, що зниження інтенсивності ракетних атак по Заходу України також пов'язано з тим, що туди ракетам "ще треба долетіти".

"Щоправда, росіяни використовують і повітряний простір Білорусі та Молдови. Через ці країни також пролітають ракети і потім теж знищуються нашою ППО", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти не встигають поповнювати запаси ракет

Ігнат наголосив, що у росіян справді залишився обмежений ресурс ракетних запасів. Це неодноразово відзначали й представники української влади, і розвідки західних країн. До того ж окупанти не встигають поповнювати свої запаси.

Якщо росіяни можуть виготовити близько 40 ракет різних типів за місяць, а витрачають набагато більше, то динаміка йде до серйозного мінуса,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що зараз Росія має обмежені ресурси для виготовлення ракетної зброї. Російські окупанти можуть виготовляти високоточні ракети наступних типів:

"Калібр";

Х-101;

"Кинджал". Однак такі ракети, за словами Ігната, окупанти виготовляють у невеликій кількості, адже процес їх виробництва забирає дуже багато часу.

Росіяни тероризують Україну: коротко