Київ, Харків й інші міста під захистом, – у Зеленського розповіли подробиці розмови із Байденом

Володимир Зеленський заявив, що Київ та інші міста України – під надійним захистом. Водночас, держава розуміє ризики на тлі російської агресії та готова їм протистояти.

Президент України поділився результатами телефонної розмови з Джо Байденом. Це трапилось 13 лютого на тлі загрози нового нападу Росії на Україну.

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Зеленський заявив, що українські міста у безпеці

Президент України заявив, що наша держава розуміє "всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації".

Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом,

– запевнив Зеленський.

Очільник держави запевнив, що Україна відчуває дієву підтримку, яку надають партнери.

"І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв", – пояснив Володимир Зеленський.

Політик подякував Джо Байдену за підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України. Також заявив, що важливо надати дієві гарантії безпеки Україні. Адже наша держава готова "обговорювати їх у різних форматах".

Окрім того, під час розмови Володимир Зеленський:

зі Джо Байденом обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією;

наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту ;

; відзначив важливість зусиль США в консолідації міжнародної підтримки України.

Лідери держав також обговорили питання підвищення фінансової та енергетичної стійкості України.

Президент України подякував лідеру США та запросив його відвідати Україну.

Коротко про розмову Зеленського та Байдена

Володимир Зеленський та Джо Байден 13 лютого провели телефонну розмову. Політики говорили понад годину.

За результатами перемовин Джо Байден заявив, що у розмові підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. У Білому домі заявили, що США разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України.

Ба більше, Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну. Президент України переконаний, що приїзд лідера Сполучених Штатів до Києва найближчими днями "є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".

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