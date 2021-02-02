Київ у Москві не потрібен, – Жиріновський кличе на мітинг, щоб "захистити Росію"

Скандальний Володимир Жиріновський закликав росіян вийти на мітинг "У захист Росії". Його політик хоче організувати на головній площі Москви.

Джерело: 24 канал

Жиріновський оголосив про намір провести "потужний захід" 23 лютого. Відповідне відео опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

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"Нам Київ у Москві не потрібен. Вся країна вийде. Треба організувати мітинг "У захист Росії" на Красній площі й запросити туди всі патріотичні сили", – підкреслив депутат Держдуми.

Він має намір повідомити про свої плани держоргани та звернеться з таким проханням до коменданта Кремля. Якщо не дозволять провести мітинг на Красній площі, проситимуть про Пушкінську.

Жиріновський кличе на мітинг у Москві: дивіться відео

"Ми готові вивести своїх прибічників та показати, хто захищає батьківщину, країну нашу", – сказав російський депутат Жиріновський.

По всій Росії спалахнули протести після повернення опозиціонера Олексія Навального до Москви 17 січня. Його затримали в аеропорту.

Врешті, політику присудили 30 діб арешту після засідання суду, яке провели прямо у відділку поліції.

Після цього він закликав людей на протестні акції, підкріпивши незадоволення громадян розслідуванням про палац Путіна.

Силовики застосовують силу до мітингувальників. Лише 31 січня жорстоко затримали понад 5,7 тисячі людей.

У лютому 2020 року Жиріновський розлютився через трейлер української стрічки "Наші котики". "Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!" – кричав він.