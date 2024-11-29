Київ накриває густий туман: як довго утримуватимуться такі погодні умови

️Київ увечері 29 листопада попередили про небезпечні метеорологічні явища. Столицю України накриє густий туман.

Утримуватимуться такі погодні умови до суботи, 30 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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У столиці очікують туман, сніг та ожеледицю

У Києві оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 листопада туман, видимість 200 – 500 метрів… Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,

– повідомили синоптики о 15:37.

Туман та видимість 200 – 500 метрів у столиці очікують і 30 листопада. Окрім того, на дорогах подекуди може бути ожеледиця.

"Вночі також очікують на мокрий сніг і дощ", – прогнозують в Укргідрометцентрі.

Тим часом у КМДА закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху під час такої погоди:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У ДСНС також додали, що туманною погода 30 листопада також буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.