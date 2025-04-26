У Київ намагаються прорватися дрони, в області працює ППО
- Російські дрони зранку 26 квітня атакують Київщину.
- Сили ППО працюють по цілях.
Російські загарбники продовжують терор України. Окупанти зранку 26 квітня атакують дронами Київщину.
По ворожих цілях працюють сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також "Шахеди" атакували Київщину: в області пошкоджено приватні будинки
На Київщині по дронах працює ППО
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Близько 9 години ранку в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
По ворожих повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Там наголосили дотримуватися інформаційної тиші та підкреслили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– звернулися до жителів в Київській ОВА.
Нагадаємо, що вночі 26 квітня росіяни вдарили по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.
Постраждали офісні та складські приміщення.