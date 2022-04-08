Київ отримав опитувальник для отримання статусу кандидата в Євросоюз

Сьогодні, 8 квітня, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила президенту України Володимиру Зеленському опитувальник. Заповнення документу необхідне для надання Україні статусу кандидата в Євросоюз.

Як повідомляють кореспонденти "Європейської правди", церемонія передачі опитувальника відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським у столиці України.

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Фон дер Ляєн наголосила, що цей опитувальник є основою для дискусії, яка передуватиме рішенню Єврокомісії щодо готовності України отримати статус кандидата в ЄС.

Європа розглядає пришвидшену процедуру вступу України до ЄС

Голова Єврокомісії уточнила й те, що наразі мовиться про пришвидшену процедуру вступу. На її думку, відносини між Україною та Євросоюзом настільки розвинуті, що Брюссель не потребує розширених відповідей.

Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні,

– пояснила вона.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Україна впорається за тиждень.

Утім, Урсула фон дер Ляєн не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання статусу кандидата.

До речі, Голова Європейської Ради Шарль Мішель розповів про 5-ий пакет санкцій проти Росії та наголосив, що окрім них потрібно надати зброю Україні.

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