Київ переможе: чому Путін приречений на поразку

Росія безуспішно намагається захопити контроль над Україною. Всі військові потуги агресора розбиваються об наш запеклий супротив, як морська вода об скелі.

Про хиби у російській військовій стратегії, невдалу ставку на залякування і віру Путіна у символізм – в ексклюзивному інтерв’ю для сайту 24-го каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Київ і надалі залишиться неприступним містом для росіян?

Треба сказати, що все йде до того, що ми дещо переламали російські плани. Це очевидно. Першочергово там розраховували на те, що ми взагалі злякаємось ракетних обстрілів, "Калібрів", "Іскандерів" і почнемо здаватися.

Ну, давайте подивимось, як операція планувалася. Те, що вони хотіли розтягнути наші фланги одночасними ударами з кількох боків, я думаю, це одразу зрозуміло. Такі сподівання були наївними.

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Їхнє командування гадало, що для взяття Києва достатньо висадити десант у Гостомелі. Прорахунок був дуже серйозним з боку російських військових еліт. Несподіванкою стало і те, що опір набув загальнонаціонального характеру.

Українці зараз масово допомагають армії. Вступаючи до лав терооборони, волонтерячи, даючи гроші і так далі. Тут росіян очікував облом.

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Намагалися брати столицю в кільце. У підсумку – зазнали невдачі. Тож тепер вдаються до нелюдських методів ведення війни, бомбардуючи житлові квартали. До Києва постійно проникають ДРГ, які ми успішно знешкоджуємо, ставляться мітки для авіанальотів на будинки. І понад те, Київ буде втримано.

Зокрема і завдяки системам ПВО, які вже незабаром надійдуть від наших друзів на заході.

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Олександре, а як Ви оціните морально-психологічний стан ворога?

Ворог повністю демотивований. Російські солдати розгубилися, щойно зіткнулися з таким рішучим спротивом. Дехто з них – злий. Загалом, наш бойовий дух в рази сильніший за російський.

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Які плани ворога щодо Криму?

Ви знаєте, що один із російських планів включав пробиття сухопутного коридору на Крим з двох боків: З Маріуполя і з Мелітополя. Наші військові розкусили цей план та розділили ці частини. З одного боку відрізали угруповання військ, яке пішло туди на Мелітополь, з іншого – притисли маріупольську частку сил агресора до Херсона.

Здійснили дуже правильний маневр, таким чином не дали оточити наше угруповання військ ООС, не дали пробити цей коридор. Та ще й відкинули окупантів трохи назад.

Масований наступ з Криму певною мірою себе не виправдав. Перед росіянами там ставилися інші цілі та бажані результати.

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Чи Ви очікували, що Зеленський поводитиметься настільки рішуче?

Знаєте, я побачив трансформацію президента. Він зараз стає справжнім національним лідером, якого хотіло суспільство. Добре, що є такий президент, який готовий вести націю до спротиву.

В тому числі у цих перетвореннях є і заслуга нашого суспільства. Воно дуже сильно вплинуло на Зеленського на шляху його перетворення у національного лідера. Наші люди – це цілковиті антиподи до росіян. Останні хочуть такого, як Путін. Тому мають зараз те, чого хотіли.

Як Ви гадаєте, чи ухвалить НАТО рішення про закриття повітряного простору над Україною? Це не призведе до прямих бойових зіткнень сил Альянсу з авіацією РФ?

Не факт, що російські літаки зважаться при цьому підніматися у повітря. Для того, щоб перевірити реакцію росіян, треба погодити таке рішення.

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Ми тоді побачимо, що буде. Зрештою, літаки вони можуть не збивати, а Калібри – можуть. Чи ті ж таки "Іскандери". Це ж ракети, а не літаки. Спробуй доведи чи це оголошення війни. Зовсім ні. Скоріше захист незалежності і суверенітету української держави. Ось і все.