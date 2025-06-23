Окрім БпЛА, Київ атакували крилаті ракети та балістика

Київ опинився під масованим та комбінованим повітряним ударом ворога вночі 23 червня. Російська армія застосувала дрони та ракети.

Монітори пишуть, це була балістика та крилаті ракети. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Дуже багато дронів ворога націлені на Київ цієї ночі: чутно вибухи, працює ППО

Комбінована повітряна атака на Київ 23 червня: що відомо

Повітряна тривога в Києві була 23:53 минулої доби, 22 червня, до 03:35 23 червня. Але менше як за 10 хвилин її оголосили знову.

У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога – з різних напрямків та хвилями. Їх було щонайменше кілька десятків. Влада інформувала про падіння уламків у багатьох районах міста та інші наслідки.

Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики. Повітряні сили тоді писали, що фіксують швидкісні цілі курсом на Білу Церкву. Усе це відбувалося близько 02:30.

Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину. Це сталося близько 4 ранку, і в столиці знову почули вибухи.

На момент публікації новини повітряна тривога закінчилася – о 04:33. Але ракетна небезпека могла виникнути будь-якої миті, також у небі України залишалися ще кілька дронів.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.