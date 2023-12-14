Не лише "Теремки": на яких ділянках метро у Києві можуть виникнути аварії

У Києві внаслідок підтоплення довелося тимчасово закрити проїзд для потягів метро між станціями "Теремки" та "Либідська". Водночас під загрозою аварій можуть опинитися й нові ділянки метрополітену.

Водночас у комунальному підприємстві "Київський метрополітен" зауважили, що слідкують за станом тунелів метро української столиці. Тому передчасно хвилюватися не варто.

Цікаво Чи може статися так, що закритий тунель метро в Києві не відремонтують: метрополітен відповів

Чи є загроза підтоплення для інших станцій метро

Директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що є ділянки, які потребують особливої уваги комунальників. Зокрема, це відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" на синій гілці метро.

Брагінський зазначив, що там побудували експериментальний тунель ще в 80-х роках минулого сторіччя, і він має певні особливості.

Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає,

– сказав він.

Директор "Київського метрополітену" підкреслив, що підприємство планувало провести там роботи влітку 2024 року. Зокрема, там мали налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт.

"Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", – зауважив Брагінський.

Крім того, він також розповів про те, що слідкують за ситуацією й на ділянці від "Славутича" до "Червоного Хутора" на зеленій гілці метро. За словами директора комунального підприємства, цей відрізок теж розміщений у водонасичених ґрунтах.

Ми періодично там проводимо гідроізоляційні роботи й ліквідовуємо течії. Але там немає таких важких гідрогеологічних умов, як на перегоні між "Деміївська" та "Теремки",

– зауважив директор підприємства.

Що відомо про підтоплення метро у Києві