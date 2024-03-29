Після кожного дощу буде сонце: неймовірні фото столиці, омитої зливою

Увечері п'ятниці, 29 березня, Київ накрила потужна злива. Але після неї вийшло сонце, яке замилувало мережу. 24 Канал в ексклюзивних фото Валентини Поліщук показує, якою була столиця після зливи.

На цей день синоптики прогнозували дощі. Що цікаво, в Києві та області пішов ще й град.

Дивіться також До +24 й без опадів: прогноз погоди на 30 березня

Кияни вважають ці світлини символічними

Мережею ширяться фото вогняно-помаранчевого неба та веселки. Кияни запитують одне одного, чи встигли зафіксувати цю красу. 24 Канал устиг і радо ділиться з читачами гарнезними фото.

Київ після зливи 29 березня / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Багато хто не просто милується фантастичним краєвидом, але й вбачає у цьому глибинну символіку. Мовляв, похмуре небо під вечір нарешті пролилося дощем і холодна п'ятниця здавалася безнадійно зіпсованою. Але ж ні: природа потішила містян напрочуд красивим фіналом. Це дає підстави провести паралель між суспільно-політичною ситуацією, в якій перебуваємо всі ми.

Справді, в країні війна, навіть президент робить тривожні заяви і на якусь мить може здатися, що просвіту немає, - так само здається, коли небо затягують темні хмари. Та зрештою дощ змиває усю важкість і з'являється сонце! В його промінні все довкола виглядає радісніше, хочеться жити та змінювати світ. Саме тому багато користувачів – навіть не кияни – написали, що після кожного дощу обов'язково буде сонце. Варто тільки дочекатися. А наближати нашу перемогу може кожен із нас – навіть невеличкий донат рятує життя! 24 Канал має фонд допомоги для Сил оборони, наразі збираємо на бус для прикордонників.

Журналісти 24 Каналу також бачили град – і не просто бачили, а й тримали в руках. Грудка вийшла досить велика.

Град у Києві 29 березня / Фото 24 Каналу

Але вже незабаром з-за хмар визирнуло сонце.



Сонце в Києві після дощу / Фото 24 Каналу

Видно, що град іще не розтанув, а сонце вже переможно усміхається до киян.