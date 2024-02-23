Київ погоджується на певні обмеження: Україна представила план деблокади кордону з Польщею

Україна намагається вирішити питання блокади кордону. Денис Шмигаль повідомив про п'ять кроків у цьому напрямку, цей план має назву "План взаємопорозуміння". Найперше він стосується аграрного експорту, але не тільки – читайте деталі на 24 Каналі.

Що таке "План взаємопорозуміння", який запропонував український уряд

Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо нашого аграрного експорту. Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова, зокрема, про обмеження на м'ясо птиці, яйця, цукор,

– ідеться в тексті.

Також наша держава погоджується з пропозицією експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об'ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо будемо експортувати більше – обмеження повернуться.

"Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок", – зауважив Шмигаль.

Другий пункт плану – Україна направляє звернення до Єврокомісії із пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входять аграрна політика та транспорт. Таким чином планують "раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі".

Український прем'єр наголосив: принциповою позицією України є повна лібералізація торгівлі з ЄС, це продовження економічного безвізу. Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн.

Третій пункт плану – пропозиція від України для польського уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 мільярда євро. 5,1 мільйона тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 мільйона тонн. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію,

– впевнений Шмигаль.

Інші пропозиції від України для Єврокомісії:

розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною;

запустити спільний контроль на кордоні України та країн ЄС, а також розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

Четвертий пункт плану – створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До його роботи залучать українські та польські аграрні асоціації.

"Ми маємо працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння", – написав прем'єр.

Останній, п'ятий пункт плану стосується блокади кордону поляками.

Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України. Ми вдячні польському уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів. Вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Голова уряду говорить, що Україна вітає ініціативу свого польського колеги Дональда Туска внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці. Зі свого боку, український уряд також ухвалив відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску із нашими західними сусідами критичною інфраструктурою.

"Одночасно ми розраховуємо, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок. Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", – підсумовано в повідомленні урядовця.



