Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла

Країна-терористка постійно обстрілює Україну, жадаючи занурити цілу державу у темряву посеред зими. Через це однією з найважчих ситуація зі світлом є у Києві.

Однак як би Росія не намагалася, українським енергетикам вдається оперативно лагодити все, що вона руйнує. Так, 30 грудня у Києві вдалося повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла.

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Стабільність системи досить крихка

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, станом на сьогодні стан енергомереж Київщини контрольований. Однак при цьому стабільність системи все ще досить крихка. Так, на неї можуть впливати не лише ракетні обстріли, а й споживання електроенергії.

Саме через це використовувати електроенергію варто з розумом, а саме:

не вмикати водночас усі електроприлади без гострої потреби,

використовувати енергоємні прилади не у пікові години навантаження.



Розумне використання енергоємних приладів / Інфографіка 24 каналу

Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята. Не варто використовувати водночас варильну поверхню чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник. Тому що ще гірлянда – і весь район ризикує згаснути,

– наголосив Сергій Коваленко.

Також гендиректор Yasno підкреслив й титанічну роботу енергетиків, які і вдень, і вночі працюють, щоб у домівках українців було світло та тепло. Він зазначив, що українці зі свого боку повинні зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося темрявою. "Допоможімо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними", – закликав Сергій Коваленко.

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