У Києві масштабна пожежа: у ДСНС сказали, що горіло й чи є постраждалі

У Києві ввечері 5 березня сталася потужна пожежа на Лівому березі української столиці. Вогонь спалахнув на відкритій місцевості.

Наразі на місці працюють рятувальники, намагаючись приборкати вогонь. Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у ДСНС міста Києва.

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У Києві на відкритій місцевості сталася пожежа

У мережі ввечері 5 березня з'явилося відео, де очевидиця повідомляє про масштабну пожежу в районі Осокорківських луків у Києві. На кадрах можна побачити, що вогонь спалахнув на великій площі.

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За словами киянки, що зняла відео, рятувальники не можуть під'їхати до місця займання, оскільки туди немає дороги. Жителям Дарницького району столиці радили зачинити вікна, щоб не дихати гаром.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва у коментарі 24 Каналу повідомили, що пожежа сталася біля озера Тягле.

Попередньо, горить в мікрорайоні Бортничі біля озера суха трава й очерет. Травмованих і загиблих немає,

– зазначили рятувальники.

У ДСНС також наголосили, що причина пожежі наразі невідома. Її встановлять пізніше і повідомлять про це громадськість.

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