Підготовка Києва до можливого наступу ворога не вщухає ані вдень, ані вночі. Тож містян просять бути уважними та дотримуватися вимог військових на блокпостах.

Окупанти не полишають спроб прорватися до Києва. Тож столиця України продовжує працювати над своєю обороною.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Киян закликають прислухатися до військових на блокпостах

У КМДА наголошують на тому, що спільно з військовими та територіальною обороною працюють над укріпленням міста. На дорогах столиці з'являються нові блокпости.

Блокпости потрібні для нашої безпеки! Тому ставтеся з розумінням до вимог військових, надавайте документи, поводьтеся спокійно,

– наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що правильне реагування на прохання військових дозволить уникнути можливих конфліктних ситуацій.

Крім того, киян уклінно просять не покидати свої домівки без нагальної потреби. Щойно містяни чують сигнал про повітряну тривогу, їм необхідно відразу ж відправлятися до найближчого укриття.

Зазначимо, що зранку на Київщині внаслідок обстрілу горів склад зберігання замороженої продукції. У ДСНС повідомили, що близько 03:50 окупанти атакували село Квітневе Броварського району.

До теми – Ранковий брифінг Ірини Верещук від 12 березня – дивіться відео:

Текст публікації КМДА

Київ продовжує посилювати оборону: мешканців просять виконувати вимоги військових на блокпостах

Місто продовжує разом із військовими та теробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.

"Блокпости потрібні для нашої безпеки! Тому ставтеся з розумінням до вимог військових, надавайте документи, поводьтеся спокійно. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій", – закликав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Містян закликають не виходити з дому без нагальної потреби, а у разі сигналу про повітряну тривогу переміщуватися в укриття.