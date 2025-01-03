Атака дронів на Київ: у місті фіксують падіння уламків БпЛА

Київ та область зазнали атаки дронів-камікадзе уночі 3 січня. ППО відпрацювали, та вже відомо про падіння уламків у місті.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 24 Канал дізнався, що відомо про наслідки повітряного нападу на столицю на цей момент.

Раніше цієї ж ночі У Києві та Київській області вибухи – працюють сили ППО

Атака дронів на Київ: що відомо про наслідки

О 05:37 ранку новий очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі.

Всі служби попрямували на місце. А проте важливо зауважити, що повітряна тривога триває – тож потрібно продовжувати дбати про власну безпеку.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав у соцмережах, що пожежі на місці падіння уламків немає.

А от у Дарницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа – як написали в МВА, у приватному будинку. Рятувальники загасили її, інформацію про постраждалих встановлюють.

Наразі жодних додаткових деталей оприлюднено не було. Нагадаємо, о 04:30 повідомляли про роботу протиповітряної оборони у столиці по ворожих БпЛА. Загалом тривогу у столиці оголосили о 04:05.