У Києві чули вибухи, працює ППО: росіяни атакували столицю України

У Києві 12 червня пролунали потужні вибухи. До цього в українській столиці оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали про чергову ворожу загрозу з неба. 24 Канал закликає киян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по українській столиці.

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Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – КМВА.

Коли у Києві були вибухи

У Києві чули вибухи 23 квітня 2024 року. Тоді Повітряні сили попереджали жителів української столиці про загрозу російських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив, що у Києві тоді працювала ППО. Він закликав громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До цього у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що у регіоні працюють сили ППО. Згодом у КМВА повідомили, що усі "Шахеди", якими росіяни намагались атакувати Київ, вдалося знищити. За попередньою інформацією, у столиці немає ані руйнувань, ані жертв чи постраждалих внаслідок атаки.

У КМВА також зазначили, що з початку року ворог застосував близько 180 засобів повітряного нападу для ураження української столиці. Зокрема, окупанти застосували: 5 одиниць 3М22 "Циркон", 11 одиниць Х-47М2 "Кинджал", 6 одиниць Іскандер-М, 3 одиниці Х-69, 1 одиницю "Калібра", 113 одиниць Х-101 і 48 ударних БпЛА типу "Шахед".

Крім того, російські загарбники 25 березня обстріляли Київ 2 швидкісними ракетами. Їх окупанти, ймовірно, запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Зрештою з'ясувалося, що одна з цих ракет була "Цирконом". До цього окупанти вже застосовували подібний тип ракет для удару по українській столиці, однак масово виробляти її не можуть.