Ракетний удар по Києву: рятувальники показали перші кадри після обстрілу

Російська армія вдосвіта 12 лютого завдала ракетних ударів по Києву. Унаслідок цинічної атаки ворога у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Крім того, є загиблий та постраждалі. Наразі рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського терору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Вибухи пролунали в Києві: місто атакували балістикою, є наслідки від уламків і загиблий

Які наслідки російської атаки у Києві

Країна-агресорка 12 лютого о 04:30 завдала балістичних ударів по Києву. Сили ППО відбивали ворожу атаку, однак унаслідок падіння уламків ворожих ракет спалахнули пожежі.

Загалом, уламки російських ракет упали у 4 районах столиці: Оболонський, Голосіївський, Солом'янський та Святошинський. Так, у Святошинському районі минулося без руйнівних наслідків та постраждалих – там лише зафіксували падіння уламків. Однак в інших районах спалахнули пожежі.

Так, рятувальники повідомили, що в Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з 7-го по 1-й поверх. Наразі займання ліквідовано. В Оболонському районі також загинула 1 людина, ще троє – постраждали. Серед потерпілих – 9-річна дитина.

Також відомо, що у Солом'янському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Наразі пожежу ліквідовано. У Голосіївському районі – масштабна пожежа у складській будівлі на площі 600 квадратних метрів. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією загоряння.

Наслідки атаки у Києві – більше у галереї

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У мережі рятувальники також показали перші фото з місця ворожої атаки.

Наслідки ракетного обстрілу по Києву – більше у галереї

Фотожурналіст Ян Доброносов у мережі також показав наслідки російської атаки по Києву. Він зауважив, що такі дії чітко демонструють – ворог точно не думає про перемовини.

Київ після балістичних ударів – більше у галереї

Журналіст у мережі також показав відео з місця подій. Доброносов показав, як рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожого терору.

Що зараз відбувається у Києві: дивіться відео

Крім того, ворог також дронами та ракетами атакував Київську область. Так, в Обухівському районі спалахнула пожежа нежитлових приміщень. У Бориспільському – уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків і автівка.