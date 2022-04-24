Київ все ще стоїть, а Зеленський при владі, – Байден про 2 місяці після вторгнення Росії

Росії за два місяці війни проти України не вдалося ані захопити Київ, як цього хотів диктатор Володимир Путін, ані повалити чинну владу. Невдачі росіян у війні проти України підкреслив президент США Джозеф Байден.

США продовжать підтримувати українців, – Байден

Росія рівно два місяці тому розпочала повномасштабну війну проти України. Як зауважив Байден, попри невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть.

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Російським військовим не вдалося скинути українську владу, тому Україною, як підкреслив Байден, керує Володимир Зеленський.

Через два місяці після того, як Путін розпочав неспровокований та невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі,

– написав президент США у твітері.

Байден наголосив, що США продовжать підтримувати українців "у боротьбі за захист своєї батьківщини".

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