Київ знову намагались атакувати "Шахеди": чи збито цілі, які наслідки
Джерело:КМВА
У ніч проти 11 листопада російські війська запустила на столицю України ударні безпілотники типу "Шахед". Ворог, імовірно, намагається "прощупати" систему ППО.
Про це, а також наслідки атаки розповіли у Київській міській військовій адміністрації. Зазначають, що обійшлось без потерпілих. Водночас дані уточнюють.
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Остання повітряна тривога в Києві була пов'язана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника (за попередніми даними – баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку,
– ідеться в повідомленні.
У КМВА повідомили, що силами та засобами ППО усі повітряні цілі знищені на підступах до Києва. Руйнувань у столиці вдалось уникнути. В адміністрації припустили, що мета ворога – вивчити нашу систему повітряної оборони.
"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – додав керівник КМВА Сергій Попко.
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Ввечері, 10 листопада, на Київщині було гучно, працювала ППО. У Повітряних силах повідомляли, що у Києві та області є загроза ударних безпілотників.