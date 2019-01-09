Київ прийме міжнародний турнір з хокею

Федерацією хокею України була досягнута домовленість з національними асоціаціями Польщі та Румунії про проведення в Києві міжнародного турніру. У столиці України зустрінуться майбутні суперники по чемпіонату світу.

У них візьмуть участь чоловічі збірні команди Польщі, Румунії та України. Матчі цих змагань відбудуться на арені броварського "Терміналу" з 7 по 10 лютого 2019 року. Розклад матчів турніру будуть оприлюднені пізніше.

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Цей турнір стане практичним етапом підготовки нашої збірної до чемпіонату світу в Дивізіоні ІВ. Першість відбудеться в естонському Таллінні з 28 квітня по 4 травня 2019 року. Суперниками збірної України будуть команди Естонії, Польщі, Нідерландів, Японії та Румунії.

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