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      Київ застиг у заторах через чоловіка, що погрожує підірвати міст: фото і відео

      104 Читать новость на русском
      Київ застиг у заторах через чоловіка, що погрожує підірвати міст: фото і відео
      / Фейсбук Ельдара Сарахмана

      Через чоловіка, що погрожує вибухом на мосту Метро у Києві, Київ завмер у заторах. Сам міст перекрили повністю, а найбільше ускладнений рух на Правому березі столиці.

      Затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка та Дружби народів, вулиях Хрещатик, Мечникова, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Васильківській. Не проїхати наразі на проспеках Валерія Лобановського і Перемоги (в районі метро "Шулявська").

      Що відбувається у столичному метро: дивіться відео 

      Новина доповнюється... 

      blog_ava
      У Києві чоловік погрожує все підірвати: перекрили міст і частково не працює метро
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики
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