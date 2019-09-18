Київ застиг у заторах через чоловіка, що погрожує підірвати міст: фото і відео

Через чоловіка, що погрожує вибухом на мосту Метро у Києві, Київ завмер у заторах. Сам міст перекрили повністю, а найбільше ускладнений рух на Правому березі столиці.

Затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка та Дружби народів, вулиях Хрещатик, Мечникова, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Васильківській. Не проїхати наразі на проспеках Валерія Лобановського і Перемоги (в районі метро "Шулявська"). Що відбувається у столичному метро: дивіться відео Новина доповнюється...