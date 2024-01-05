Продукцію "Київгуми" возили окупантам прямо на передову: нові деталі щодо скандалу

З'явились нові деталі у справі компанії "Київгума", керівництво якої СБУ викрила на постачанні товарів до Росії. Джерела 24 Каналу поділилися окремими доказами в цій справі.

Україну збурило гучне викриття СБУ: увечері 4 січня стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила власника однієї з найбільших компаній в Україні, яка виготовляє вироби з гуми та пластмаси. Чоловіка підозрюють у тому, що його компанія постачала до Росії засоби тактичної медицини.

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Нові деталі щодо незаконної діяльності "Київгуми"

Так, попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на Росію вже після початку великої війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в Росії, і слова вдячності від самих окупантів. Багато цікавої інформації знайшли і в комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

Переписка представників "Київгуми" та росіян / Фото джерела 24 Каналу

Хоча в компанії і заявлять, що поставляли товари тактичної медицини виключно в Естонію, насправді прибалтійська фірма була лише "прокладкою". Наприклад, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується із представником російської ООО "МКТ".

Так само вона пише й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця. До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Окремим свідченням у цій справі є навіть пости у "ВКонтактє", де окупанти радіють, що їм на передову привозили джгути українського виробництва – на фото чітко видно коробки "Київгуми" і дату виготовлення.



На упаковці чітко зазначено дату та адресу компанії / Фото джерела 24 Каналу

Окупант у російській соцмережі навіть здивувався такій поставці та назвав її непоясненною.



Окупант підкреслив, що дата виготовлення продукції – липень 2022. Велика війна уже була в розпалі / Фото джерела 24 Каналу

Наші джерела в правоохоронних органах заявляють: будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсти" за невідомо що та спроби "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база у цій справі є вичерпною і суттєвою.

Що відомо про незаконну діяльність "Київгуми"