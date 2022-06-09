Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима столиці України

Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима української столиці. Столиця країни, з якої летять ворожі ракети не може бути нам побратимом.

Київ і Мінськ більше не міста-побратими

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зауваживши, що рішення було прийнято без жодних сумнівів.

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Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі,

– заявив він.

Кличко нагадав, що саме з території Білорусі летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ в Україну.

Білорусь заперечує участь у війні проти України

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі в "спецоперації" Російської Федерації в Україні".

6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, де заперечило участь білоруських військ у російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генштаб ЗСУ регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку.

Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Лукашенка та долучилися до українських військ у протистоянні російські агресії. Також у країни задіяні чимало партизани.

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