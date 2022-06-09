Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима столиці України

9 червня 2022 , 16:22
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Джерело:

Віталій Кличко

Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима української столиці. Столиця країни, з якої летять ворожі ракети не може бути нам побратимом.

Київ і Мінськ більше не міста-побратими

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зауваживши, що рішення було прийнято без жодних сумнівів. 

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Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі,
– заявив він.

Кличко нагадав, що саме з території Білорусі летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ в Україну.

Довідка! Київ підписав Угоду про співробітництво з Мінськом у 1997 році.

Білорусь заперечує участь у війні проти України

  • Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі в "спецоперації" Російської Федерації в Україні". 
  • 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, де заперечило участь білоруських військ у російському вторгненні до України.
  • При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.
  • Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генштаб ЗСУ регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку.
  • Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Лукашенка та долучилися до українських військ у протистоянні російські агресії. Також у країни задіяні чимало партизани.
Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ заявили, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська.

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Автор: Анастасія Лукашевська