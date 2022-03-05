Київрада ухвалила звернення до світу про необхідність закриття неба над Україною
Джерело:телеграм Суспільне
Київська міська рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною. Таке ж рішення прийняла і влада Івано-Франківська.
Україна продовжує звертатися до світової спільноти з проханням закрити небо над територією країни. Відповідні звернення ухвалює і місцева влада.
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Звернення про необхідність закрити небо
Київрада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною,
– повідомив Віталій Кличко.
Таке ж рішення, за словами Руслана Марцінківа, підтримала й Івано-Франківська міськрада. Погоджувати звернення щодо закриття неба над Україною закликав інші міста й міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Стефанчук звернувся щодо цього до Європарламенту
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив звернення до Європарламенту. Спікер попросив посприяти у запровадженні безпольотної зони над Україною.
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