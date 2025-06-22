Київщина чує вибухи: у небі є "Шахеди", працює ППО
- Київська область атакована ударними дронами, ППО працює з 23 години 22 червня.
- Повітряну тривогу оголосили о 22:52 через загрозу безпілотників, загроза актуальна для багатьох областей України.
Київська область перебуває під атакою ударних дронів ворога. Усе почалося під вечір 22 червня.
Близько 23 години в регіоні запрацювала ППО, про що повідомила Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Атака БпЛА на Київщину 22 червня: що відомо
Повітряну тривогу в Київській області оголосили через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Це сталося о 22:52.
За кілька хвилин після 23 години до регіону залетіли БпЛА російської армії. Одразу Київська обласна військова адміністрація попередила у соціальних мережах про роботу сил Протиповітряної оборони.
Про загрозу для Києва станом на момент публікації інформації не було. Загалом загроза актуальна для більшості областей України – всього Сходу, Півдня та Центру.
Тож подбайте про безпеку та перебувайте у захищених місцях до відбою повітряної тривоги.
Про роботу ППО цього ж вечора інформувала також влада Запоріжжя.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграм-каналі 24 Каналу.